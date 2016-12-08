Feyenoord-Fenerbahçe maçının kadroları açıklandı

Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

Güncellenme 08 Aralık 2016 20:30

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Feyenoord

Hakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero, Roberto Alonso (İspanya)

Feyenoord: Jones, Karsdorp, Van der Heijden, Kuyt, El Ahmadi, Jorgensen, Vilhena, Elia, Nelom, Toornstra, Botteghin

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Sow, Van Persie

AA


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