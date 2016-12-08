Feyenoord-Fenerbahçe maçının kadroları açıklandı
Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Feyenoord
Hakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero, Roberto Alonso (İspanya)
Feyenoord: Jones, Karsdorp, Van der Heijden, Kuyt, El Ahmadi, Jorgensen, Vilhena, Elia, Nelom, Toornstra, Botteghin
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Sow, Van Persie
AA