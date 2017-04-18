Fettah Can ikiz bebek babası mı oluyor?

Sevilen sanatçı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu'nun ikiz bebek beklediği ileri sürüldü.

Güncellenme 18 Nisan 2017 22:02

Sekiz yıllık ilişkilerini, 2.5 yıl önce nikah masasına taşıyan Fettah Can ve Cansu Kurtçu’nun, tüp bebek tedavisi sonucu ikizleri olacağı öne sürüldü.

Yazdığı ve söylediği parçalarla herkesin beğenisini kazanan Fettah Can (41) baba oluyor. Şarkıcının, sekiz sene ilişki yaşadığı ve 2.5 yıl önce dünyaevine girdiği Cansu Kurtçu’nun (33) üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak isteyen çiftin, tüp bebek tedavisi uyguladıkları iddia edildi.

HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR



İlk denemede sonuç alan ikilinin, ikiz bebekleri olacak. Kurtçu’nun hamile kalmasından sonra çift, müjdeli haberi sadece ailesine ve yakın çevresine söyledi.

Bebek heyecanı yaşayan müzisyenler, çocuklarının cinsiyetlerini ise yakında öğrenecek. Hazırlıklara başlayan ikili, bir ay sonra anne-baba olacaklarını herkese açıklayacak.

NTV