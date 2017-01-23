FETÖ'ye idam isteyen Vali Coş'un ismi FETÖ soruşturmasında

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile birlikte 5 valinin Kimse Yok mu Derneği'ne bağışta bulunduğu gerekçesi ile pasaportlarının iptal edildiği iddia edildi.

Güncellenme 23 Ocak 2017 11:33

2016 yılı ocak ayında paralel devlet yapılanmasını araştırmaya başlayan Devlet Denetleme Kurulu, çarpıcı bilgilere ulaştı. Daha önce il özel idareleri ve belediyelerin FETÖ'ye 2005-2016 tarihleri arasında verdikleri taşınmazların listesini toplayan DDK, araştırmasının bir yönünü de valiliklere çevirdi. Bu kapsamda başta MİT ve MASAK olmak üzere çok sayıda kurumdan valilerle ilgili bilgiler aktı. Cumhuriyet'in haberine göre, bunlar arasında Bank Asya'da hesabı bulunan ve Kimse Yok mu Derneği'ne bağış yapan valilerin de adı yer aldı. Bu kapsamda "Bank Asya'da hesabı bulunan ve Kimse Yokmu Derneği'ne bağışta bulunduğu tespit edilip, pasaportları iptal edilen valiler" başlıklı bir şema oluşturuldu. Bu şemada, 5 valinin adı yazıldı: Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan.

Valiler listesi bu 5 isimle sınırlı değil. Sadece listeye, yeni gelen bu isimlerin de eklendiği belirtildi.

Pasaportları iptal edilen 5 validen en dikkat çekeni Sakarya Valisi Coş son görev yeri Sakarya'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında elinde otomatik tüfekle valilik önünde verdiği fotoğraflarla gündeme geldi. Coş, 15 Temmuz sonrasında gözaltına alınan askerleri fırçalamıştı.

CNN TÜRK