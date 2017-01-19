FETÖ'den örgüt mensuplarına aylık 25 bin lira

FETÖ/PDY İzmir Karşıyaka'da 'hususi' diye isimlendirdiği üyelerine aylık 25 bin lira ödeme yapmış.

Güncellenme 19 Ocak 2017 12:55

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yargı ile emniyetteki sorumlulardan oluşan "hususi"lere haftalık 25 bin lira ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni bir numaralı sanık Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık hakkında hazırladığı 109 sayfalık iddianamede, yeğen Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın örgütün yapısıyla ilgili aktardığı bilgilere yer verilirken, örgüt içerisinde geniş yetkilere sahip Arama Tarama Mesulleri'nin (ATM) örgüt mensuplarının tamamından sorumlu olduğu, güvenlik birimlerinin FETÖ'ye yönelik düzenledikleri operasyonlarda örgütü zor durumda bırakabilecek hususların kontrollerini gerçekleştirdiği, kontrolünü yaptığı kişiye ceza olarak doğu illerine veya Afrika ülkelerine atama yapma yetkisini elinde bulundurduğu aktarıldı.

Hususilere her hafta 25 bin lira ödeme

Gizli tanık "Yeğen", ATM'lerin, TSK, MİT, yargı ile emniyetteki sorumlulardan oluşan "hususi"leri takip eden "il imamları"nı da denetlediklerini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bizzat takip ettiği ve ilgilendiği "hususi"lere ödenecek ücret konusunda çok hassas olduğunu iddia etti.

"Yeğen", "Gülen'in 'örgüt içerisinde mali bir kriz yaşansa bile hususilerin ödemelerini asla aksatmayacaksınız, gerekirse evinizi ve arabanızı satıp hususiler ödemesini yapacaksınız' dediği bilinmektedir." beyanında bulundu.

Her sözde eyaletin hususi abisine haftalık 25 bin lira, aylık ise 100 bin lira ödeme yapıldığını öne süren gizli tanık, "Bahsi geçen para hiçbir zaman azalmaz, duruma ve yol harcırahlarına göre artmaktadır. Sadece bir eyaletin yıllık asgari düzeyde harcadığı para 1 milyon 200 bin lira tutarındadır." dedi.

AA