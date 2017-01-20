FETÖ operasyonu: 37 polis gözaltında
Gaziantep merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 37 polis gözaltına alındı.
Gaziantep merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 37 polis gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'in yanı sıra İzmir, Bursa, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Nevşehir'de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanan şüphelilerin de bulunduğu 37 polis gözaltına alındı.
Zanlıların, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü, operasyonun sürdüğü belirtildi.
AA