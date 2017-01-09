FETÖ Dicle Üniversitesi yapılanması: 26 gözaltı
FETÖ'nün Dicle Üniversitesi akademik yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 29 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dicle Üniversitesindeki akademik yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'deki bazı adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 akademisyenden 23'ü Diyarbakır'da, 3'ü Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA