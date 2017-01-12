Fethullah ismini değiştirmek isteyen vatandaşa validen yardım sözü

Oğlunun Fethullah olan ismini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamadığını söyleyen anneye Çorum valisi Kılıç yardım etme sözü verdi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 16:28

Oğlununisminin Fethullkah olduğun uve ismi yüüznden iş dai bulamadığın ısöyleyen anneye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç oğlunun isminin değişitirilmesi konusunda yardımcı olacağına dair söz verdi.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, vatandaşların soru, şikayet ve önerilerini dinleyerek yardımcı olmaya çalıştı.

"Asayiş sorunlarını biliyoruz"

Toplantıda vatandaşa söz vererek tek tek sorunlarını dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, sorunların çözümü noktasında gerekli kurumlara talimat verdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Necmeddin Kılıç, Kale Mahallesi’nin Çorum’da asayiş konusunda en sorunlu mahallelerden biri olduğunu dile getirerek, "Bu mahalleye bir polis merkezi kurmayı planlıyoruz. Şu anda yer arıyoruz. Asayiş noktasında sorunlarınızı biliyoruz. Yeri bulur bulmaz polis merkezini yapacağız" dedi.

Bir mahalle sakini, "Benim çocuklarımdan okulda para isteniyor. Ek kitap almak için istiyorlar. Bizden bunu zorla alıyorlar ama ben ödeyemiyorum" dedi. Vali Kılıç ise, ek kitap almak için öğrencilerden istenen bu paraların alınmasının yasak olduğunu, bununla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Fethullah ismi başımıza dert oldu

Oğlunun ismi yüzünden iş bulamadıklarını dile getiren Meral Özkara, "Oğlumun ismi Fethullah, Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İşten de attılar. Biz de bundan çok rahatsızız. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruz" dedi.

Vali Necmeddin Kılıç da, Meral Özkara’nın oğlu Fethullah Özkara’nın isminin değiştirilmesi için mahkeme masraflarının ödenmesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.

CNN Türk