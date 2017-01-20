Fenerium Hacklendi!

Fenerbahçe'nin resmi mağazası olan Fenerium’un hacker grubu tarafından hacklendiği ve kullanıcı bilgilerinin satışa çıkarıldığı belirtildi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 19:57

Son dönemlerde Türkiye'de farklı kurum ve kuruluşlara yönelik saldırılar artarken bu saldırılardan etkilenen yeni kurum Fenerium oldu. Konu ile ilgili elde edilen bilgilerde saldırının kesin olarak yapıldığı ve bilgilerin şu anda Deep Web olarak adlandırılan internette satışa çıkarıldığı belirtildi.

Lisanslı ürünlerin satışının yapıldığı Fenerium'da özellikle kullanıcı bilgilerinin yer alması dikkat çekiyor. Öyle ki internet sitesinde kullanıcıların isim, soyisim, email, telefon numarası, ev adresi ve ip adresi gibi pek çok farklı bilgi mevcut ve tüm bu bilgiler şu anda ele geçirilmiş durumda. Şu ana kadar Fenerbahçe tarafından saldırı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken 600 bin kişiye ait olduğu belirtilen hesap bilgilerinin Bitcoin karşılığında satılacağı ifade ediliyor.

Resmi Açıklama Gelmedi

Bilgilerin kaç paraya alıcı bulacağı ve konu ile ilgili herhangi bir takibin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Konu ile ilgili bilgilerin ortaya çıkmasının ardından uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda özellikle kullanıcıların resmi siteye giriş yaparak üyelik bilgilerini güvenli hale getirmesi ve şifrelerini değiştirmesi istendi. Benzer üyelik saldırıları daha önce de pek çok platformda yaşanırken Yahoo gibi dünya devi bir marka dahi bu saldırıları önlemeyi başaramamıştı. Fenerium için yapılan bu saldırılar sonrasında özellikle yapılacak ilk açıklamalar oldukça merak ediliyor.