Fenerbehçe ve Beşiktaş disipline sevkedildi

TFF Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Güncellenme 20 Ocak 2017 18:13

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un da kupadaki Osmanlıspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.

AA