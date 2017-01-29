Fenerbahçe'ye Kayserispor darbesi

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe 35 puanda kalarak, maç fazlasıyla lider durumdaki Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

Güncellenme 29 Ocak 2017 21:34

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilerek çok ağır bir sonuç aldı.

33. dakikada Deniz Türüç'ün sert şutunda, Volkan Demirel'den dönen topu Umut Bulut tamamlayarak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 41. dakikada Mehmet Topal skoru eşitledi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı: 1-1.

70. dakikada Silvestre Varela'nın şık pasında topla buluşan Güray Vural topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. Kayserispor 88'de Welliton ile bir gol daha bularak durumu 3-1'e getirdi.

90+5'te bir kez daha sahneye çıkan Güray Vural inanılmaz bir gol atarak gecenin sonucunu ilan etti: 4-1.

Bu sonucun ardından zirve yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe 35 puanda kalırken, Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor 16 puana yükseldi.

Fenerbahçe, lider Başakşehir'in 7 puan, bir maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın ise 6 puan gerisinde yer alıyor.

Habertürk