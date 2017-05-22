Fenerbahçe'nin zaferi tarihe geçti

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistanlı ekip Olympiakos ile olan karşılaşmasında 80-64 önde olan Fenerbahçe tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Güncellenme 22 Mayıs 2017 10:01

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçında Fenerbahçe, Türk basketbol tarihine geçti. Baştan sona üstün götürdüğü maçta sarı-lacivertliler, özellikle dış şutlarda etkili olduğu ilk yarıyı 39-34 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Dış şutların yanı sıra Udoh'la pota altında büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, sahadan 16 sayı farkla 80-64 galip ayrılarak Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, üçüncü kez üst üste yer aldığı Dörtlü Final'de bu sefer mutlu sona ulaştı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında Madrid'de 2015'te 4., geçen yıl Berlin'de 2. olan Fenerbahçe, İstanbul'da zirveye çıkarak Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Fenerbahçe final şanssızlığını yendi

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında sahadan zaferle çıkarak, basketboldaki final şanssızlığını yendi ve ilk Avrupa kupasını elde etti.

Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımları, bu maça kadar oynadığı 4 finalde de sahadan ikincilikle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Rusya'nın CSKA Moskova ekibine yenilerek, şampiyonluğu kaçırmıştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise daha önce FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üç kez final oynamasına rağmen kupayı almayı başaramamıştı.

Sarı-lacivertli kulübün basketboldaki 5. finalinde erkek takımı bu sefer kupayı müzeye getirerek şanssızlığa son verdi.

Türk basketbolunda 7. kupa

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye 7. Avrupa kupasını getirdi.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanarak, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Erkeklerde bu seviyede ilk kupasını elde eden Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı ve Galatasaray Odeabank ise geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'nı kazandırdı.

Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009'da FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'ni elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise bu sezon Türkiye'ye FIBA Avrupa Kupası'nı getirdi.

Basketbolcular şampiyonluğu kutladı

Maçın bitimiyle Fenerbahçeli basketbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa şampiyonluğunu elde etmesiyle Fenerbahçe kenar benci koşarak sahaya girdi. Oyuncular şampiyonluğu taraftarla kutladı.

Udoh kaldığı yerden

Fenerbahçe'nin ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, müthiş performansını finalde Olympiakos karşısında da sürdürdü.

Real Madrid maçında 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve 2 blokla takımının finale çıkmasında başrol oynayan tecrübeli uzun, Olympiakos karşısında da Fenerbahçe'nin yıldızı oldu.

Udoh, maçı 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 5 blokla tamamladı.

Olympiakos bu kez kaybetti

Olympiakos, 2012'de şampiyon olduğu İstanbul'da bu sefer ikincilikle yetindi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 yıl önce oynanan finalde CSKA Moskova'yı son saniye basketiyle yenerek kupaya uzanan Olympiakos, İstanbul'da aynı salonda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Tarihinde 10. kez Dörtlü Final'de yer alıp 3 defa şampiyon olan Olympiakos, 5. kez final kaybetmenin hüznünü yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Başbakan Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Bakan Kılıç, Fenerbahçe'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, "THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda Olimpiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutluyorum. THY Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemize bu gururu yaşatan bütün oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçından notlar

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçında sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 10 binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, tribündeki yerlerini aldı.

Final heyecanını saatler öncesinden Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde dolaşarak yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarını coşkuyla destekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, finali protokol tribününden izledi.

Maçın başlamasıyla salona gelen Bakan Kılıç'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da protokol tribününde maçı izleyenler arasında yer aldı.

Obradovic'in 500. maçı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına çıktı.

Tecrübeli başantrenör, 1992'de başladığı kariyerinde bugüne dek 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Obradovic, 500. maçında Fenerbahçe'nin başında Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti.

Belediyelerden Fenerbahçe organizasyonu

Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler, Fenerbahçe-Olympiakos maçı için sokaklarda büyük ekranlar kurdu.

Türk basketbolu için tarihi önem taşıyan maçı başta İstanbul'un birçok semti olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde vatandaşlar, meydanlarda toplu takip etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AB Bakanı Çelik'ten kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Twitter hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'mızı tebrik ediyorum."

TBF Başkanı Türkoğlu kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe için kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşarak Türk basketbolu adına çok önemli bir başarı elde ettiğini ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

AA