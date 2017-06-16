Fenerbahçe'nin yeni transferi Dirar İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği ünlü futbolcu Nabil Dirar İstanbul'a ayak bastı. Havalimanında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Monaco formasını giyen Nabil Dirar, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Nabil Dirar'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Fenerbahçe, kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı Nabil Dirar'ı İstanbul'a getirdi. 31 yaşındaki futbolcu Fas asıllı, Belçika vatandaşı.
Tecrübeli futbol önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Daha sonrakulüp binasına giderek stadyumu gezecek.