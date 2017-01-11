Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupası çalınmaya çalışıldı

Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından biri çalınmaya çalışıldı. Gözaltına alınan zanlı H.Ş.'nin Trabzonspor taraftarı olduğu ileri sürüldü.

Güncellenme 11 Ocak 2017 21:37

Başıyla cam muhafazayı kırıp kupalardan birini aldıktan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalanan H.Ş. gözaltına alındı.

Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki H.Ş. uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

BAŞIYLA CAMI KIRDI

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.



KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kupalardan birini alan H.Ş., uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.



"TADİLAT VAR" TABELASI

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüp de olayla ilgili şu bilgiyi verdi;

"Sabah saatlerinde bir şahıs ziyarete açık olan müzeye giriyor. Müzede bir tur atıp 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamızın olduğu bölmeye gidiyor. Camı zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve kupayı alırken stat güvenliği tarafından tespit edilerek gerekli adli işlemler için resmi güvenlik birimlerine teslim ediliyor."