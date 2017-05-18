Fenerbahçe'nin efsane ismi Vaselinovic yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunun teknik direktörü Todor Vaselinovic 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Güncellenme 18 Mayıs 2017 16:44

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda ligi 103 golle şampiyon tamamlayan efsane kadrosunun teknik direktörü Todor Veselinovic, hayatını kaybetti.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir Atina'da tedavi altında bulunan Todor Veselinoviç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye profesyonel liglerinde 103 gol atan ilk takım olarak rekoru eline geçiren Todor Veselinoviç önderliğindeki Fenerbahçe, üst üste 34 maçta da gol sevinci yaşamayı başarmıştı. Rıdvan, Aykut, Oğuz'lu kadrosuyla rakip savunmaları çaresiz bırakan Sarı-Lacivertli ekip, 22 Ekim 1988'de oynanan Eskişehirspor (3-1) maçı ile seriye başlamış, 28 Ekim 1989'da oynanan ve 3-1 kazanılan Malatyaspor maçı ile seriyi noktalamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın, 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğumuzun mimarlarından olan 86 yaşındaki eski teknik direktörümüz Todor Veselinovic’in, Atina'daki özel bir hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic’in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." CNN Türk