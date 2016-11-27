Fenerbahçe'den gol yağmuru

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-1 yendi. Sarı kanaryanın 3 golünü Sow kaydetti.

Güncellenme 27 Kasım 2016 21:35

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Rize deplasmanında mağlup duruma düşmesine rağmen 5-1'lik skorla kazandı, Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a karşı 7 maçta 8 gol atan Sow, Rize karşısında hat-trick yaptı, Siyah Beyazlılar'a üstü kapalı mesaj gönderdi. Aatif ve İsmail de skora katkı yaptı. Rize'nin tek golü Yakoubi'den geldi.

Ligin başında krizlerle boğuşan Fenerbahçe'ye Dick Advocaat adeta ilaç gibi geldi. Takım kısa sürede hem futbolunu düzeltti hem istenilen sonuçlar alınmaya başlandı.



Ligde son 4, Avrupa'da ise son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da zorlanmadan geçti, Beşiktaş derbisi öncesi hem kart ya da sakatlık kaybı vermedi hem de moral buldu.



Maça tutuk başlayan Sarı Lacivertliler, 17'de duran toptan Yakoubi'nin golüyle yenik duruma düştü ancak bu golle adeta yüzüne soğuk su çarpılan Fener uyandı ve oyuna ağırlığını koymaya başladı.



28, 32 ve 45+2'de Moussa Sow takımına galibiyeti getiren golleri attı ve hat-trick yaptı.



Sow'un ikinci golündeki röveşatası görülmeye değerdi.



İkinci yarıda ise Rize moralsiz ve umudunu yitirmiş ve Fenerbahçe ise kendine güvenli ve rahattı.



Maça 11'de başlayan Aatif 66'da, İsmail Köybaşı ise 90+3'te Roberto Carlos frikiği ile skora katkı yaparken maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-5.

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