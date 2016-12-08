Fenerbahçe'den Feyenoord zaferi!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanda Sow'un golüyle 1-0 yendi. Sarı kanarya, grubu lider olarak tamamlarken, adını seri başı olarak 32'ye yazdırdı.

Güncellenme 08 Aralık 2016 23:07

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında müthiş bir galibiyet aldı ve grubunu lider olarak tamamlayarak, seri başı olarak adını son 32'ye yazdırdı. Kanarya'da Moussa Sow 22. dakikada harika bir röveşata golü atarak yine klasını gösterdi.

Fenerbahçe de, ikili ve üçlü averaj hesaplarının kafaları altüst ettiği bir zamanda herkesi bu yükten kurtardı, Feyenoord'u deplasmanda mağlup ederek hem ülke puanına katkı yaptı hem de adını ikinci tura, üstelik seri başı olarak yazdırdı.



90 dakikanın büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran Sarı Lacivertliler, 22. dakikada Sow'un iyi takipçiliği ve harika röveşatasıyla golü buldu ve maç sonuna kadar da skoru korumayı başardı.



Volkan Demirel kritik anlarda hata yapmazken, Van Persie ise etkisizdi.

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