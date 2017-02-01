Fenerbahçe'de Emenike ve Van der Wiel'e af

Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van Der Wiel affedildi.

Güncellenme 01 Şubat 2017 21:00

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Emenike ve Van der Wiel affedildi.

Daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Gregory van Der Wiel affedildi.



Emenike ve Van der Wiel, yarın sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak.



Yönetim, ara transfer döneminde iki futbolcusundan da kulüp bulmasını istedi.

Emenike, başta Rusya kulüpleri olmak üzere transfer görüşmeleri yaptı ancak istediği teklifi alamadı. Van der Wiel için Hull City'den gelen kiralama teklifini ise Fenerbahçe yönetimi kabul etmedi.

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