Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları hızlandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat derbinin hazırlık programını belirledi. Hollandalı teknik adam her günü oyunun farklı bölümlerine ayırdı.

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:30

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat derbiye özel bir çalışma sistemi hazırladı.

Advocaat her günü oyunun farklı bir bölümüne ayırdı. Futbolcular hücum ve savunmayı farklı günlerde çalışacak.



Bu programda futbolcular önce kendilerine özel olarak hazırlanan videoları izleyecek. Görüntüler Galatasaray'ın oynadığı maçlardan derlenmiş güçlü ve zayıf yönlerini içerecek. Teknik ekip, videoları futbolculara izletirken, teorik anlatımla da destekleyecek.



Sonrasında sahaya geçilecek. Futbolcular toplantıda kendilerine anlatılan bilgileri teoriye dökecek ve özel senaryolarla derbinin provasını yapacak. Teorik video toplantısında hücum konuşulduysa buna özel bir kanat organizasyonu ve şut antrenmanı yapılacak. Futbolcular oyunun her bir bölümüne bir gün ayıracak.



Teknik ekip bu yolla hem oyuncuları daha detaylı olarak çalıştırmış olacak, hem de takımın samandıra Can Bartu Tesisleri'nde daha fazla geçirerek derbiye konsantre olmasını sağlayacak.



Sarı lacivertliler Galatasaray derbisine kadar izin yapmayacak. Takım cumartesi günü son çalışmasını yaparak tesislerde kampa girecek.

