Fenerbahçe'de bir puan kaybı daha

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından bir adım daha geride kaldı.

Güncellenme 19 Şubat 2017 17:15

Ligde üst üste aldığı puan kayıplarıyla zirve takibinde yara alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'yı konuk etti.

Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı. Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kaybedilen Krasnodar mücadelesine ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesine çekti.

3 FUTBOLCU CEZALI, 1 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Robin van Persie, Jeremain Lens ile Alper Potuk cezaları, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yapılan derbi maçın ardından 2 maç ceza alan Van Persie, cezasını Kasımpaşa mücadelesiyle dolduracak.

Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları Bursaspor karşılaşmasında bu sezon 4. kez sarı kart alan Lens ve Alper, Kasımpaşa mücadelesinde takımı yalnız bıraktı.

NTV