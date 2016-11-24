Fenerbahçe Zorya'yı 2-0 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekini Zorya Luhanks'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin gruptaki liderliği sürüyor.

Güncellenme 24 Kasım 2016 22:10

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Zorya'yı ağırlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Stoch ve Kjaer'le bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve grup liderliğini bu hafta da sürdürdü. Kanarya, oynadığı son 6 maçın hepsini kazanmayı başardı ve iyi bir seri yakaladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Zorya'yı Kadıköy'de 2-0'la geçti, grup liderliğini bu hafta da devam ettirdi.



İlk yarı maça fazla yüklenmeyen Fenerbahçe gol bulamazken, Advocaat'ın ikinci yarıda Emenike'nin yerine oyuna aldığı Stoch 59'da uzaktan harika bir gol attı, kilidi açtı.



64'te duran toptan gelen ortaya iyi bir kafa vuran Kjaer, farkı ikiye çıkardı, taraftarı rahatlattı.



Sarı Lacivertliler, fazla zorlanmadan aldığı bu galibiyetle Süper Lig'le birlikte kazanma serisini 6 maça çıkarırken, A grubunda puanını 10 yaptı.



Kanarya'nın son maçı 8 Aralık'ta Feyenoord deplasmanında.

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