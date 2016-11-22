Fenerbahçe ve Galatasaray "çirkin tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

20 Kasım Pazar günü derbi oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi. Fernerbahçe, Beşiktaş maçı biletlerinin satışını durdurdu.

Güncellenme 22 Kasım 2016 17:07

Pazar günü derbide karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.11.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi HÜSEYİN DUMLUPINAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.11.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.11.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLAT SATIŞINI DURDURDU

Fenerbahçe, PFDK'dan ceza gelme ihtimaline karşılık Beşiktaş ile oynayacakları derbi biletlerinin satışının durdurulduğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"20.11.2016 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray müsabakası sonrasında kulübümüz "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53.maddesi tahtında PFDK'ya sevk edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz, konuyla ilgili gerekli yazılı savunmayı yapacak olmakla birlikte, PFDK'nın vereceği karara kadar Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet satışı durdurulmuştur.

PFDK'nın vereceği karar sonrasında kulübümüz tarafından bilet satışı hususunda yeni açıklama yapılacaktır. Bu ana kadar bilet satın alan taraftarlarımız, verilecek karar sonrasında herhangi bir hak kaybına uğramayacak, duruma uygun şekilde gerekirse Passolig kartlarına geri yükleme yapılacaktır."