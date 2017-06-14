Fenerbahçe seride durumu 3-0'a getirdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 86 - 80 yenen Fenerbahçe, seride 3-0 öne geçti.

Güncellenme 14 Haziran 2017 23:25

Yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-86 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçti.

4 maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği serideki bir sonraki karşılaşma 16 Haziran Cuma günü Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak. Yaşanan olaylar nedeniyle bu karşılaşma seyircisiz oynanacak.



Maç sırasında sahaya atılan yabancı maddeler ve kötü tezehürat sebebiyle seyirciler salon dışına çıkarıldı.



TRİBÜNLER BOŞALTILDI



İlk çeyrek ve üçüncü çeyrekte tribünlerde patlatılan ses bombaları sebebiyle 3. anons yapıldı ve 3. çeyreğin bitimine 5 dakika 10 saniye kala hakemler soyunma odasına gitti. Kurallar gereği hakemler 15 dakika soyunma odasında kaldı. Daha sonra hakemlerin salona dönmesinin ardından maç kaldığı yerden başladı.



Maçın bitimine 1.30 dakika kala siyah beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle 4. anons yapıldı. Oyuncular ve hakemler soyunma odasına giderken, tribünlerin boşaltılmasının ardından maça devam edildi.



Bu yaşanan olaylar nedeniyle 16 Haziran Cuma günü Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak serinin 4. maçına seyirciler alınmayacak.

NTV