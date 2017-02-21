Fenerbahçe sahasında Rus ekibi ağırlayacak
Fenerbahçe Spor Kulübü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında yarın Rus ekip Krasnador takımını sahasında konuk edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında yarın sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe-Krasnodar karşılaşmasında Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.
Muhtemel 11'de kimle yer alacak?
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Krasnodar ile yapılan ilk maçta forma giyemeyen Robin van Persie'nin ilk 11'de oynaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında sakatlanan Volkan Şen ile gözünde enfeksiyon bulunan ve antibiyotik tedavisi uygulanan Aatıf Chahechouhe'nun durumları maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'nin Krasnodar karşılaşmasında muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie.
Son 3 resmi maçı kazanamadı
Sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı.
Resmi maçlardaki son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, derbiden son çıktığı 3 resmi karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
AA