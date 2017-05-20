Fenerbahçe potada Udoh ile uçtu

Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh, Real Madrid karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Güncellenme 20 Mayıs 2017 11:12

Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh, 18 sayı ve 12 ribaundla "double double" yaptı.

Kariyerinin en etkili maçlarından birini çıkaran Udoh, karşılaşmayı "double-double" ile tamamladı. Udoh, 18 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti. Tecrübeli oyuncu asistlerde de ön planda yer aldı. Udoh yaptığı 8 asistle bu istatistikte de takımının en iyisi oldu. Udoh "triple double" şansını sadece 2 asistle kaçırarak tarihi bir istatistiğin eşiğinden döndü.



Müsabakada 38 dakika 38 saniye sahada kalan Udoh, 36 verimlilik puanıyla bu alanda en iyi isim oldu.



ABD'li basketbolcu ayrıca yaptığı 8 asistle kariyer rekorunu kırdı. Tecrübeli pivot 2. yılını geçirdiği Avrupa Ligi'nde daha önce bu yıl 3 Şubat'ta oynanan Zalgiris maçında 5 asistle en fazla basket pasını verdiği maçını çıkarmıştı.



Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen bütün oyuncular skora katkı verdi. Udoh'u, 14 sayıyla Bogdan Bogdanovic, 12'şer sayıyla Jan Vesely ile Nikola Kalinic takip etti.

NTV