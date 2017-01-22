Fenerbahçe lider Başakşehir'i 1-0'la geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, sarı lacivertli ekip lider Başakşehir'i Ozan'ın golüyle yendi.

Güncellenme 22 Ocak 2017 20:54

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın da mağlup olduğu haftada şampiyonluk yarışına yeniden tutundu. Gol, 28'de Ozan Tufan'dan geldi. Konuk Başakşehir ise ligde 26 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve olası bir puan kaybında belki de havlu atacağı şampiyonluk yarışına yeniden tutunda.



Maçın 90 dakikası boyunca üstün ve etkili olan taraf ev sahibi ekipken, Sarı Lacivertliler önemli pozisyonlardan da yararlanamadı.



73'te Fernandao'nun penaltısını Volkan Babacan kurtarırken, maçın sonlarında ise Başakşehir'in baskısını Fenerbahçe defetmeyi başardı.



Maçın en sakin oyuncularından birinin Emre Belözoğlu olması dikkat çekerken, Başakşehir 26 maç sonra kaybetti.



Maçtan dakikalar...



4. dakikada Josef De Souza, Mehmet Batdal ile girdiği pozisyon sonrasında hakem Bülent Yıldırım faul düdüğü çalınca yoğun şekilde itiraz ve bunun sonucunda sarı kart gördü.



13'te sağ kanattan Jeremain Lens'in kullandığı kornerde ceza alanı içindeki karambolde Başakşehir savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmada ilk 20 dakika geride kaldı ancak henüz iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayabilmiş değil. Ancak Fenerbahçe topu daha çok ayağında tutan takım durumunda...

25. dakikada Ülker Stadı gerildi... Emre Belözoğlu'nun Alper'e yaptığı faulün ardından hakem Bülent Yıldırım Fenerbahçe lehine düdük çaldı ancak Sarı Lacivertli oyuncular bir de sarı kart bekledi. Uzun itirazlar sonucunda ise Jeremain Lens itirazdan sarı kart gördü.



Oyunun devamında ise Şener Özbayraklı sağ kanattan bindirirken, Mossoro'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeliler burada da faul beklerken, hakem Bülent Yıldırım 'Devam' dedi. Bu kez de Şener çok ciddi itirazlarda bulundu ancak oyun Başakşehir'in aut atışıyla başladı.



28. dakikada Fenerbahçe Ozan Tufan'ın golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

Sol kanattan Hasan Ali'nin son anda kayarak ceza alanına çevirdiği topta Salih Uçan hemen dışarıdaki Ozan Tufan'a çıkardı. Ozan'ın gelişine vuruşunda ceza alanı içindeki Emre Belözoğlu'na çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı kontrpiyede bıraktı ve ağlara gitti. 31'de Başakşehir belki de ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi.

Sağ çaprazdan ce zalanına giren Visca, zor pozisyonda vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı başladı.



Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıkarken, ikinci yarıda Karavaev oyunda...

51'de sağ kanattan Junior Caiçara'nın gönderdiği pasa hareketlenen Edin Visca penaltı noktasının hemen gerisinden vurdu, Volkan uzandı ve topu kontrol etti.

54'te Fenerbahçe, Başakşehir savunmasını gafil avladı. Sarı Lacivertliler, 3'e 3 gelirken önü açık olan Salih'in uzaktan şutu farklı derecede auta gitti.

İkinci yarıda ilk 15 dakika geride kaldı. İki takım da yi,ne ilk yarının başlarında olduğu gibi fazla riske girmeden ama mücadeleden de ödün vermeden oynuyor.

67'de Fenerbahçe yine çok hızlı geldi. Salih'in soldan bindiren Lens'e pasında, Hollandalı içeriye çevirdi ancak Volkan Babacan uzandı ve topu kontrol etti. Volkan'ın arkasında Fernandao bomboş bekliyordu.

Fenerbahçe 72. dakikada penaltı kazandı.

Fernandao'nun kullandığı penaltıyı Volkan Babacan kurtardı.

Fernandao ve Eren Albayrak'ın iki mücadelesi sonrası hakem Bülent Yıldırım, 'Penaltı' dedi. Topun başına geçen Fernandao, Volkan Babacan'ın soluna doğru köşeye vurdu ancak Babacan iyi uzandı ve topu çeldi.

Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

76'da Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliğinde Salih Uçan çıktı ve yerini Roman Neustadter'e bıraktı.

84'te Fernandao çıktı, Van Persie girdi. Fenerbahçe taraftarı Fernandao çıkarken ona moral vermek için alkışladı.