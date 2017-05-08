Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında soruşturma

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma açıldı.

Güncellenme 08 Mayıs 2017 12:58

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde dün oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

Kaynak: AA