Fenerbahçe komşuda misafir olacak

Fenerbahçe potada komşumuz Yunanistan'ın misafiri olarak Olympiakos takımı ile mücadele verecek.

Güncellenme 28 Aralık 2016 10:56

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı LigTv 3 yayınlayacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 9 kez kazanan ve 5 defa da yenilen alan sarı-lacivertliler, son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Geçen yıl finalde kaybettiği son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını deplasmanda uzatmalar sonunda 95-79 yenen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı mutlu tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe ile Olympiakos tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.

AA