Fenerbahçe komşuda misafir olacak
Fenerbahçe potada komşumuz Yunanistan'ın misafiri olarak Olympiakos takımı ile mücadele verecek.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı LigTv 3 yayınlayacak.
Ligde geride kalan 14 haftada 9 kez kazanan ve 5 defa da yenilen alan sarı-lacivertliler, son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Geçen yıl finalde kaybettiği son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını deplasmanda uzatmalar sonunda 95-79 yenen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı mutlu tamamlamak istiyor.
Fenerbahçe ile Olympiakos tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.
AA