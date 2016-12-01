Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçlarında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğin'e 2-1 mağlup oldu.

Güncellenme 01 Aralık 2016 11:13

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğine 2-1 mağlup oldu. Hafta sonu derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Sarı-Lacivertliler, 7 maç sonra ilk kez puan kaybı yaşadı.

Ligde ve Avrupa Ligi’nde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında beklemediği bir yenilgi aldı.



Sarı-Lacivertliler İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görüp 80 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak, C Grubu'na kötü bir başlangıç yaptı.



Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de genç Yigithan Güveli, ilk resmi maçında golle buluştu. 10 kişi oynamasına karşın öne geçmeyi başaran Fenerbahçe, ikinci yarıda Rentie ve İrfancan Kahveci'nin gollerine engel olamadı ve 7 maç sonra ilk kez puan kaybı yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası fikstürü:



Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları çift maç usulü, 29 Kasım-19 Ocak tarihleri arasında oynanacak.



Hangi takım hangi torbadan geldi?



1. TORBA: Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir, Osmanlıspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor

2. TORBA: Gençlerbirliği, Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Sivasspor, Elazığspor

3. TORBA: Boluspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Gümüşhanespor, Menemen Belediye, İnegölspor

4. TORBA: Kırklarelispor, Aydınspor 1923, Amed Sportif, Kızılcabölükspor, Darıca Gençlerbirliği, 24 Erzincanspor, Sancaktepe Belediye, Yeni Amasyaspor

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