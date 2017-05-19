Fenerbahçe finale yükseldi

Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı ikinci maçında Real Madrid'i 84-75 yenen Fenerbahçe, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

Güncellenme 19 Mayıs 2017 23:45

Avrupa şampiyonluğunu geçen sezon dramatik bir şekilde CSKA Moskova'ya kaptıran Fenerbahçe, mutlu sona çok yakın. Baştan sona skor üstünlüğünü bırakmayan temsilcimiz, Real Madrid'i 84-75 yendi, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

Tarihinde 3. kez Euroleague Final Four'una kalan Fenerbahçe, Real Madrid'i sürklase etti, finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Maçın başından sonuna kadar skor üstünlüğünü bırakmayan sarı Lacivertliler, İspanyol ekibini 84-75 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı ikinci maçında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşılaştı.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda binlerce taraftarının desteğiyle maça iyi başlayan Fenerbahçe kısa sürede skor üstünlüğünü eline aldı. Jan Vesely’nin etkili olduğu bölümde üst üste sayılar bulan temsilcimiz, ilk molaya 14-7 önde girdi. Yılın 5’inde kendine yer bulan Ekpe Udoh, bloklarıyla pota altında rakibe geçit vermezken, sarı-lacivertliler Bobby Dixon’ın yönlendirdiği hücumlarla farkı çift hanelere çekti. Çeyrek sonunda her iki tarafın da top kayıpları skoru düşürürken Fenerbahçe periyodu 21-13 üstün kapattı. Düşük yüzdeli şut atışıyla oynayan İspanyol ekibinde 11 sayı Sergio Llull’dan geldi.



İkinci çeyrekte takımların savunma dozajı bir hayli arttı. Skor olarak kısır geçen dakikalarda Fenerbahçe farkı 13’e kadar çıkarırken Real Madrid’in ilk saha içi sayısı 05.22’de Anthony Randolph ile geldi. Real Madrid cephesinden gelen 11-0’lık seri skora yeniden ortak olmasını sağlarken Fenerbahçe’nin cevabı gecikmedi. Skor dağılımını iyi yapan temsilcimiz rakibine 9-2 ile cevap verdi ve fark yeniden çift hanelere yükseldi. Son saniyelerde hata yapmayan Obradovic’in öğrencileri devreye 44-34 önde girdi.

İkinci yarının başında Real Madrid’in top kayıpları, Fenerbahçe’nin boyalı alandaki üstünlüğü sarı-lacivertlilere 8-0’lık seri getirdi. 15’e çıkan farkta Real’in cevabı Jaycee Carroll’dan üst üste gelen üç üçlük isabet oldu. Sezon geneli olduğu gibi kritik anlarda sahneye çıkan Ekpe Udoh bu çeyreğe de damgasını vurdu. Pota altındaki sayılarının yanına asistlerini de ekleyen ABD’li yıldız bu çeyrekte 7 asiste ulaştı ve kariyer rekoru kırdı. Son saniyelerde rakibini yanına yaklaştırmayan Fenerbahçe son on dakikaya 13 sayı farkın verdiği avantajla girdi.(63-50)

Nefeslerin tutulduğu son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe 16 sayıyla maçtaki en farklı skoru yakaladı. Ancak Trey Thompkins ile dış atışlar yakalayan Real skoru 68-60’a getirdi. Oyun konsantrasyonundan bir an bile kopmayan sarı-lacivertli temsilcimiz bitime 3 dakika kala farkı 13’e çıkardı. Son dakika içerisinde İspanyol ekibi farkı 7’ye kadar çekti ancak maç sonunu hatasız oynayan Fenerbahçe zorlu geceden 84-75 üstün ayrılarak adını Final Four finaline yazdırdı.



Fenerbahçe’de Ekpe Udoh 18 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile maça damga vurdu. Bogdanovic 14, Vesely ve Kalinic 12’şer sayıyla galibiyete katkı sağlayan diğer isimler oldu. Real Madrid’de ise Sergio Llull 28, Jaycee Carroll 21 sayı üretti.

Temsilcimiz 21 Mayıs Pazar saat 21.00’da CSKA Moskova’yı kupadan eden Olympiakos ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

NTV