Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u Sow'un golleriyle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Güncellenme 30 Nisan 2017 21:10

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada Fenerbahçe ilk atağında golle buluştu. Chahechouhe'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan yaptığı ortada Sow, altıpasın önünde topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı top altıpasın içinde Şener Özbayraklı'da kaldı. Şener topu ayağından açınca araya giren Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağa dokunarak ağlara yolladı: 1-1

33. dakikada seri çalımlarla ceza yayının üzerine kadar gelen Alper Potuk'un şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu sağına uzanarak kontrol etti.

41. dakikada Çaykur Rizespor savunma arkasına atılan topta kaleci Gökhan ceza sahası dışına çıkarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kaleci Gökhan topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak Sow'un önünde kaldı. Ceza sahası içinden topu filelere yollamak isteyen Sow'un vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitmeden Yakoubi, altıpasın üzerinde uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Süleyman Koç'un ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Fabiano, sağına uzanarak topu direk dibinden kurtardı.

58. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere çeldi.

66. dakikada Dhurgham İsmail'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kweuke, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kweuke'nin şutunu kurtaran kaleci Fabiano mutlak bir golü engelledi.

83. dakikada Emenike'nin ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutu kaleci Gökhan tokatladı. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması topu kornere gönderdi.

85. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner sonucu Skrtel'in penaltı noktasının sağından çektiği şutu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

88. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Özgür Çek'in pasında Recep Niyaz'ın ceza sahasına girmeden şutunda top az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. De Souza'nın ceza sahasına doldurduğu topu Emenike kafayla Sow'un önüne indirdi. Sow, altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1

Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sow, Çaykur Rizespor'u yine boş geçmedi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri kaydeden Senegalli oyuncusu Sow, bu sezon Çaykur Rizespor karşısında 5. kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'nin 5-1 kazanılan maçta "hat-trick" yapan Senegalli futbolcu, Çaykur Rizespor ağlarını bu kez Kadıköy'de havalandırdı.

Süper Lig'de takımının en golcüsü konumunda bulunan Sow, gol sayısını 11'e yükseltti.

Mehmet Topal, Beşiktaş derbisinde cezalı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Çaykur Rizespor karşısında gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Maçın 90. dakikasında sarı kart gören Mehmet, bu sezon ligde 8. kez sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu, gelecek hafta Beşiktaş'la oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin ligdeki en erken golü

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki en erken golüne imza attı.

Maçın 3. dakikasında Sow'la öne geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez ilk 10 dakika içinde rakip fileleri havalandırmış oldu.

Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig'de 33 maç sonra ilk 10 dakika içinde gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun 29. haftasında Mersin İdmanyurdu'na ilk 10 dakikada 2 gol atmayı başarmıştı.

Emenike 5,5 ay sonra lig maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Süper Lig'de yaklaşık 5,5 ay sonra forma giydi.

Geçen yıl aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak şubat ayında yeniden takımla çalışmalara başlayan Emenike, Süper Lig'de son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde süre almıştı.

Emenike, maçın 68. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun yerine oyuna girdi ve ligdeki 162 günlük forma hasretini sonlandırdı. Nijeryalı futbolcu 90+2. dakikada Sow'un attığı golün pasını vererek galibiyette önemli rol oynadı.

Nijeryalı futbolcu, ayrıca 16 Şubat'tan sonra da ilk defa bir resmi maçta oynadı. Emenike, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat'ta Rusya'da Krasnodar'la oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.

Şener Özbayraklı'dan büyük hata

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Şener Özbayraklı, yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep oldu.

Maçın 14. dakikasında ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Şener, arkasındaki Çaykur Rizesporlu futbolcuyu fark edemedi. Şener'i hatasını değerlendiren Oğuz Han Aynaoğlu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarıda hem hucumda hem de savunmada hatalar yapan Şener'in yerine ikinci yarıda Ozan Tufan forma giydi.

Fabiano sakatlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano Ribeiro, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 66. dakikasında Kweuke'nin karşı karşıya vuruşunda topunu kurtarmasına rağmen sakatlanan Fabiano, oyuna devam edemeyerek yerini Ertuğrul Taşkıran'a bıraktı.

Öte yandan Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Daha önce Avrupa ve kupa maçlarında kaleyi koruyan Ertuğrul, Fabiano'nun sakatlanmasıyla 69. dakikada kaleye geçti.

Ertuğrul son olarak Süper Lig'de kiralık olarak gittiği Sivasspor'la 30 Mayıs 2015'te Trabzonspor'a karşı oynamıştı.

Salih Uçan oyuna giremedi

Fenerbahçe'de oyuna girmek için hazırlık yapan Salih Uçan, Fabiano'nun sakatlanmasıyla maçta görev alamadı.

Maçın 65. dakikasında Emenike'yle kenarda değişiklik için hazırlık yapan genç futbolcu, bu sırada kaleci Fabiano'nun sakatlığı nedeniyle Ertuğrul'un oyuna girmesiyle yedek kulübesine oturmak zorunda kaldı.

Ozan Tufan sağ bek oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda ilk defa sağ bek pozisyonunda oynadı.

İkinci yarının başında Şener'in yerine oyuna dahil olan Ozan, geçen sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de ilk defa sağ bekte görev aldı.

Asıl mevkisi ön libero olan 22 yaşındaki futbolcu, zaman zaman A Milli Futbol Takımı'nda da sağ bekte görev yapmıştı.