Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor yarın karşılacak.

Güncellenme 26 Kasım 2016 15:02

Sarı-lacivertli ekip, tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak oldu.

Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yaptığı son 2 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, Rize deplasmanından 3 puanla dönerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de yarınki karşılaşmada sakatlığı bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens forma giyemeyecek. Ligde 3 sarı kartı bulunan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ise kart cezası sınırında bulunuyor. Deneyimli stoper, Çaykur Rizespor mücadelesinde kart görmesi durumunda ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

33. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında geride kalan 32 lig maçının 18'ini Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe, rakip filelere 61 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 30 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Rize'deki lig maçı 1-1 bitti, İstanbul'da 2-1 Fenerbahçe kazandı.

AA