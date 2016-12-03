Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri !

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri...

Güncellenme 03 Aralık 2016 12:41

3 Aralık Cumartesi akşamı Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan dev derbinin muhtemel 11'leri şu şekilde:

FENERBAHÇE

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Mehmet Topal - Josef de Souza - Alper Potuk - Moussa Sow - Volkan Şen - Robin van Persie

BEŞİKTAŞ

Fabricio - Andreas Beck - Marcelo Guedes - Dusko Tosic - Adriano Correia - Atiba Hutchinson - Oğuzhan Özyakup - Tolgay Arslan - Ricardo Quaresma - Cenk Tosun - Vincent Aboubakar


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