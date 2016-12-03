Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri !
Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri...
3 Aralık Cumartesi akşamı Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan dev derbinin muhtemel 11'leri şu şekilde:
FENERBAHÇE
Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Mehmet Topal - Josef de Souza - Alper Potuk - Moussa Sow - Volkan Şen - Robin van Persie
BEŞİKTAŞ
Fabricio - Andreas Beck - Marcelo Guedes - Dusko Tosic - Adriano Correia - Atiba Hutchinson - Oğuzhan Özyakup - Tolgay Arslan - Ricardo Quaresma - Cenk Tosun - Vincent Aboubakar