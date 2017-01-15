Fenerbahçe beklenen açılışı yapamadı

Adanaspor'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Güncellenme 15 Ocak 2017 21:09

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı. Ligin dibinde yer alan Adanaspor'u Kadıköy'de konuk eden Sarı Kanarya, rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı, lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adanaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü maçta 1 puanı Mehmet Topal ve Fernandao (Pen) golleriyle kurtardı.



Advocaat takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Josef de Souza'yı oynatan Advocaat, kanatlarda Chahechouhe ile Jeremain Lens'e görev verdi. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Jose Fernandao oynadı.



Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı. Kapanan Adanaspor savunmasını açmaya çalışan Fenerbahçe, Lens ile etkili olsa da ilk 20 dakikada yakaladığı gol pozisyonları gole çeviremedi. Fenerbahçeli oyuncular, maçın 17. dakikasında Josef de Souza'ya yapılan müdahale nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem Serkan Çınar, penaltı kararı vermeyince taraftarların tepkisi büyük oldu.

Güçlü rakibi karşısında kontra atak deneyen Adanaspor ise 23. dakikada Magaye ile golü buldu.

GOL: Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

4 maç sonra Kadıköy'de kalesinde gol gören Fenerbahçe kısa sürede tekrar oyunu kontrol ederek Adanaspor kalesine yüklenmeye başladı. Sarı-lacivertliler 40. dakika Mehmet Topal ile skora dengeyi getirdi: 1-1



GOL: Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.

Sarı-lacivertliler'de sakatlanan Mehmet Topal oyuna devam edemedi ve 44. dakikada yerini yeni transfer Karavaiev'e bıraktı.



Fenerbahçe'de golün sevinci kısa sürdü. Konuk Adanaspor 45+1. dakikada bir kez daha öne geçmeyi başardı. Turuncu-beyazlılarda bu kez sahneye çıkan isim Ronei oldu: 2-1



GOL: Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronei'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlara gitti.



Mücadelenin ilk yarısı, Adanaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, atak ve öne oynayarak Adanaspor kalesinde beraberlik golünü aramaya başladı. Üst üste pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler golü 78. dakikada penaltıdan buldu.



GOL: 77. dakikada Martin Skrtel'in vuruşunda Koman ceza sahası içinde topa eliyle müdahele etti. Hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösteri. Topun başına geçen Fernandao skora bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2.



Kalan dakikalarda iki takımında atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 2-2 sona erdi.



Bu beraberlik sonrası Fenerbahçe puanını 32'ye Adanaspor ise 11'e çıkarttı.