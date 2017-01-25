Fenerbahçe Amedspor'u 3-0 yendi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. haftada gerçekleşen Fenerbahçe-Amedspor karşılaşması, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0 mağlup etti.
Grubu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bir sonraki turda D Grubu’nun lideri Beşiktaş ile eşleşti.
İki ekibin mücadelesi 5 Şubat’ta Vodafone Arena’da oynanacak.
NTV