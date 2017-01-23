Fenerbahçe-Amedspor maçına rakip takım taraftarı alınmayacak

25 Ocak'ta gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Amedspor maçında, rakip takım taraftarlarının stada alınmayacağı bildirildi.

Güncellenme 23 Ocak 2017 21:16

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Amed Sportif ile yapacağı maça konuk ekip taraftarı alınmayacak.

Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'nin internet sitesinden "09.01.2017 tarihinde yapılan İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta grup maçına, misafir takım taraftarları alınmayacaktır." denildi.

NTV