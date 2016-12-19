Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı, sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Güncellenme 19 Aralık 2016 22:24

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Fenerbahçe, 41. dakikada Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında 87. dakikada Fernandao ve 90. dakikada Moussa Sow'un golleriyle Fenerbahçe 3-0 öne geçti.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 28'e çıkarttı.