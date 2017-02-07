FBI Gmail’i Kontrol Altına Alacak

Son dönemlerde farklı tartışmaların yapıldığı Gmail konusunda FBI için tam denetimin verilebileceği belirtildi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 20:34

Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) için oldukça önemli bir karar verdi. Alınan karara göre FBI için ABD dışındaki sunucularında kayıtlı verilere erişimine izin verilecek. Bu izin ile birlikte FBI üzerinden gerekli destek sağlanabilecek. Mahkeme tarafından verilen bu kararın ardından FBI için büyük bir umut doğarken, Google bu kararı temyize götüreceğini duyurdu.

Temyizde yapılacak duruşmalar sonrasında ise bu konuda kesin karar verilmiş olacak. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde ülkede iki farklı taraf ortaya çıkarken, bir kesim verilen kararları destekledi, bir kesim ise bu kararları desteklemedi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde kesin kararın verilmesi ile birlikte Google ve FBI arasındaki ilişkide de son söz söylenmiş olacak. Özellikle Google için temyize gidilerek son mahkemeye ulaşılacak. Bu açıdan mahkeme tarafından verilecek karar da büyük bir beklenti yaratmış durumda. Özellikle FBI yönünde kararın verilecek olması, Gmail hesaplarının tamamen FBI kontrolüne açılmasına neden olacak ve gizlilik sağlanamayacak. Bu durum FBI tarafından yürütülen soruşturmalar için de önemli bir veri sağlayacak.

Daha önce de benzer bir durum yaşanırken, 2016 yılında Microsoft ile FBI karşı karşıya gelmişti. 2016’da da yine farklı tartışmalar yapılsa da bu konuda mahkeme tarafından verilen ret kararı ile birlikte FBI Microsoft servislerineerişim hakkı elde edememişti. Fakat Gmail noktasında durumun biraz daha farklı olduğu ve mahkeme tarafından farklı bir kararın verilebileceği belirtildi.