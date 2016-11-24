Fatih Terim kulüb başkanları ile bir araya geldi

TFF tarafından düzenlenen "Futbol Buluşmaları" organizasyonu kapsamında Fatih Terim Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Güncellenme 24 Kasım 2016 12:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen "Futbol Buluşmaları" organizasyonu kapsamında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, Fatih Terim'in yanı sıra, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ile Erhan Kamışlı da hazır bulundu.

"En önemli toplantılardan biri"

Toplantının açılışında konuşma yapan Fatih Terim, "Futbol Buluşmaları adı altında yaptığımız toplantıların bence en önemlilerinden birisini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Futbolun teknik, idari ve ekonomik yönleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmanın yarar getireceği kanaatinde olduğunu dile getiren Terim, "Belki senede birkaç kez toplanmayı uygun görüyorum. Sizin yaşadıklarınız, bir kulübü yönetmek, o kulübü en iyi şekilde limana yanaştırma kolay bir şey değil. TFF tarafından bakıldığında da herkesi memnun etmek mümkün değil. Bunu yönetmek herhalde büyük bir beceri. Karşılıklı iyi niyetle eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye nasıl gideriz, bunu bulmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerini temsilen gelen yöneticilerin fikirlerine büyük önem verdiklerini de vurgulayan Fatih Terim, "Sizleri dinlemek, fikirlerinizi not almak, gerekirse aynı anda cevaplamak, kendi fikirlerimizi de ifade etmek istiyoruz. Güzel bir toplantı yapacağımız inancı taşıyorum. Görüşleriniz bizim için önemli. Umarım Türk futboluna faydalı bir toplantı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Terim'in açılış konuşmasının ardından organizasyonun kalan bölümü basın mensuplarına kapatıldı.

AA