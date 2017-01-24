Fatih Belediye Başkanı Demir 'yolsuzluk' iddiaları hakkında konuştu

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir 17-25 Aralık sürecindeki yolsuzluk iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 24 Ocak 2017 16:11

İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Fatih’in belediye başkanı Mustafa Demir'e neden yolsuzluk ve rüşvet iftiraları atıldı, amaç neydi? Hain güç odaklarının 17 Aralık’tan çok daha öncesinde AK Parti iktidarına müdahale etmeye çalıştığını belirten Mustafa Demir tüm yaşanan süreçle ilgili açıklamalar yaptı.



7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet senaryoları, MİT yardım TIR’larının durdurulması ve son olarak TSK’nın içindeki FETÖ yapılanmasının kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 Aralık’ta FETÖ terör örgütü mensupları hakim, polis ve savcılarınca kurgulanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının mağdurlarından biri… Tüm yaşananlarla ilgili samimi açıklamalar yapan Demir’in açıklamalarından satırbaşları…



17 Aralık sürecini tek başına masaya yatırdığımızda özellikle o günün şartlarında fotoğrafın bütününü almakta zorlanabilirim. Ama üzerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsü kalkışması geçtikten sonra hedefin ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Aslında 17 Aralık, Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe Kalkışması… bunların da daha öncesine gitmek lazım. 2002 AK Parti iktidarının ardından hemen sonra 2004 yılında, Sarıkız, Yakamoz, Ayışığı ve Eldiven darbe teşebbüsleri vardı. Bunlar hep ters tepti.



AK PARTİLİ BİR CUMHURBAŞKANI İSTEMİYORLARDI



Bence kırılma noktalarından bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı seçimi idi. Çünkü gücü elinde bulunduran üst akıl Cumhurbaşkanlığının özellikle 1983 Anayasası'nda askeri darbe sonrası askerin Cumhurbaşkanlığını olağanüstü yetkilendirdiği yasaya dayandırarak Cumhurbaşkanı aracılığı ile milletin iradesini dönüştüren bir mekanizmaya dönüşmüştü orası. Genel müdürlükten ordu komutanına yargıdaki üst tüm atamalara Cumhurbaşkanı yetkiliydi. Orada AK Partili bir Cumhurbaşkanı olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Mesela Sabih Kanadoğlu, demokrasi tarihi çok rahat anacaktır. Toplantı yeter sayısını toplantı karar sayısına değiştirmiştir. Bunu da Anayasa Mahkemesi onaylamıştır. Ondan sonra da 2008'de partiyi kapatmak için uğraştılar. Sağda solda ne buldularsa iddianameye eklediler. Ancak bunu da başaramadılar. AK Parti benzer şeyler yaşanmaması için Cumhurbaşkanı'nı halk seçmesi için referandum gerçekleştirdi. Halk da bunu kabul etti.



GEZİ MASUM BAŞLADI AMA HAİNLERİN MÜDAHALESİ İLE SÜREÇ BAŞKA BOYUTA TAŞINDI



Gezi başlarken belki masum duygularla başlamış olabilir. Ama kesinlikle süreçte dışardan müdahale ile içerdeki hainlerin teması ile ve şüphesiz bazı basın organlarının da desteği ile ulusal ve uluslararası odakların en iyi sulandırdığı yer bence gezidir. Şubat 2013'te kod adı İstanbul adıyla Washington'da bir toplantı yapıldı. Baba Bush'un danışmanlığını yapan çete oturup Gezi'yi İstanbul'u masaya yatırıp İstanbul gençliğini sokağa nasıl dökeriz Taksim'i Tahrir meydanına nasıl dönüştürürüz diye hesaplarını yaptılar. Bütün detaylarını biliyoruz. Hatta ismi geçenlerden bir kısmının da 15 Temmuz'da adalarda olduğunu biliyoruz. Üst akıl dediğimiz oluşum bunu önceden planlamıştı. Gezi Haziran'da oldu, biz Mayıs ayında İMF'ye borcumuz vardı ya son taksitini 14 Haziran'da yatırdık. Yani onlar İMF ile gelişmekte olan ülkeleri sömürüyorlardı. Biz son ödediğimiz taksitle bundan kurtulmuş olduk. Mayıs ayı ayrıca 3. köprü, 3. havalimanı, şehir hastanelerinin de temellerinin atıldığı yaklaşık 100 milyar dolarlık işlem hacminin yaptığı bir aydır. Yani Türkiye ekonomisinin zirve yaptığı bir dönemdir aslında.



BREZİLYA TESLİM OLDU VE BUGÜN YOK



Gezi olaylarının sonuna doğru asıl niyetlerini zaten söylemişlerdi Twitter'dan. 3-5 ağaç için ülke terörize edilir mi böyle bir şey olur mu dendiğinde 'Siz asıl meseleyi daha anlamadınız mı, mesele birkaç ağaç artı 12 yıllık iktidardı' demişlerdi. Şimdi aynı dönemde aslında dünyada yükselen bir yıldız olan Brezilya'da benzer problemler vardı. Toplu ulaşıma getirilen 20 cent'lik zam yüzündendi. Orada da aynı şeyi söylediler 'Siz daha anlamadınız mı asıl mesele 20 cent'lik zam değil' demişlerdi. Türkiye burada dirayetli durdu mücadeleyi ne gerekiyorsa onu yaptı ancak Brezilya teslim oldu ve Brezilya şu anda yok. Brezilya'nın gelecekle ilgili bir beklentisi kalmadı. En büyük petrol şirketini de batılılar şu veya bu şekilde ele geçirdiler ve büyük sıkıntılar orada devam ediyor.



17-25 ARALIK OLMASAYDI 15 TEMMUZ'DA BU KADAR RAHAT KURTULAMAYACAKTIK



Durup dururken adeta yangına körükle gitmekten başka birşey değildi. Ben ihtimal vermiyordum. Her şeye rağmen biz iyi niyetle yaklaşıyorduk insanlarımıza. Polisimize, askerimize, yargımıza güveniyorduk. Ancak gelinen noktayı görüyoruz. Polisimiz yokmuş bizim, ordumuz yokmuş yargımız yokmuş. Vatandaşın üzerinden tankla geçen hainler güruhu varmış. Neticede şüphesiz dışardan ve içerden hainler de yangına benzin dökmekle alevlendirildi şüphesiz. Tek başına dışardan bu işlerin bu kadar kısa sürede Türkiye'nin hemen hemen her tarafına yayılmasının çok mümkün olmadığını düşünüyoruz. Şimdi taşlar daha net oturuyor. 17 - 25 Aralık ile Gezi'yi iyi ilişkilendirecek en somut şey nedir, bu sözünü ettiğimiz büyük yatırımları gerçekleştiren işadamlarının tutuklanması veya tutuklanması için gerekenlerin yapılmasıydı. O kadar çok halkalar uyuyor ki birbirine, neticede 17-25 Aralık'ta da bence önemli bir kırılma noktasıdır emniyet ayağında yapılmış ani bir operasyonla bu hain FETÖ'cülerin en azından gözle görülenlerin o dönemde işin içinde olanların tasfiyesi ile bir nebze düzene girdi. 17-25 Aralık olmasaydı 15 Temmuz'da bu kadar çok rahat kurtulamayacaktık diye düşünüyorum. Olanda hayır vardır. 17-25 Aralık'ta o anlamda ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum.



Dikkat ederseniz Türkiye, AK Parti döneminde kurtuldu onların kumpaslarından. 2002'de ben hatırlıyorum, Başbakanımız 2003'te Başbakan olduğunda açın gazeteleri bütün köşe yazarlarını ekonomi yazarlarına bakın hep şunu söyleyip baskı kurarlardı Başbakanımıza “İMF ile Stund-By anlaşması yapın, oturun konuşun bak mahvedersiniz ülkeyi yoksa perişan olur ülke” diyorlardı.

Ama tüm bu içerden ve dışardan gelen baskılara rağmen Cumhurbaşkanımız o dönem ne dedi 'Onlarla masaya oturmayacağım. Onların parasını ödeyeceğiz' dedi. Parasının son taksiti Mayıs 2013 yani Gezi'den 1,5 ay önce ödendi. Şimdi şu anda ekonomik bir baskı var. Artık ekonomiyi bir baskı aracı olarak kullanıyorlar Türkiye'de. Erdoğan’ın bir sözüyle insanlar 15 Temmuz'da bu millete ve vatana sahip çıktıkları gibi dolarlarını da bozdurmaya başladılar.

Genel olarak bu ihanet zincirine baktığımızda geldiğimiz noktada 2 kahraman görüyoruz. Biri Cumhurbaşkanımız ikincisi halkımız milletimiz.



Şimdi ülke yeniden kuruluyor diyebiliriz. Demokratik değerlerle dünyanın geldiği merhale bizim için önemlidir bunun gerisine düşmek asla mümkün değil. Bunları muhafaza ederek yeniden kuruluyor ülkemiz.

