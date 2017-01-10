Fas'ta kadınların için 'burka' satışı yasaklandı

Fas İçişleri Bakanlığı yayımladığı resmi bir yazı ile Fas'ta burka üretimi ve satışını yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklama ile burka üretimi durdurulacak.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:35