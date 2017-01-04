Faraday Future FF 91’i Tanıttı!

Faraday Future tarafından CES 2017’de ilk model tanıtımı yapıldı. İşte FF 91 olarak adlandırılan yeni model.

Güncellenme 04 Ocak 2017 12:29

CES 2017 ile birlikte otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan Faraday Future, Las Vegas'ta FF 91 olarak adlandırılan ilk elektrikli otomobilini tanıtarak piyasaya sürdü.

Ekonomik Sıkıntılar Vardı

Faraday Future, yüz milyonlarca dolarlık ödenmeyen fatura ve borçlardan dolayı zorlu bir süreç içersine girdi. Nevada'da bulunan 1 milyar dolarlık fabrikasında yaşanan gecikmeler nedeniyle FF 91 çalışmalarında da gecikme olurken, araç için nihayet çalışmalar tamamlandı.

Eski Günlerine Dönüyor!

Faraday Future şu anda 1,400 çalışanı ve 194 patenti bulunuyor. Şirket hızlı bir şekilde büyümeye başlarken FF 91 ile sektöre oldukça iddialı bir dönüş de yapıldı.

Faraday Future FF 91 Özellikleri Neler?

1.000 beygir gücünde, dört tekerlek çekişli aracın iki prototipi tamamlandı. Araçlarla test sürüşleri yapılırken arabanın henüz üretim kapasitesine ulaşmadığı açık bir şekilde belirtildi. Fakat kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanması ve ön sipariş döneminin sona erdirilmesi bekleniyor.

Faraday Future, FF 91'in 378 km'lik bir menzile sahip olacağına dair söz vermesi, bu konuda araca da ne kadar çok güvenildiğini gösteriyor.

FF 91, 3 boyutlu ve 10 yüksek çözünürlüklü kamera, 13 uzun ve kısa menzilli radar ve 12 ultrasonik sensörle özel park etme özelliği var. Aracın en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise sürüş modlarına göre farklı ışıkların kullanılması.