Faciayı önleyen trafik polisi şehit düştü

İzmir Bayraklı Adliyesi'nin önünde gerçekleştirilen terör saldırısında, teröristi fark ederek faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin şehit düştü.

Güncellenme 05 Ocak 2017 21:00

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

Araçtan inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Şehit polis memuru, kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü.

Bu arada, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit polis Sekin'in evinde yas var

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, olayı öğrendikten sonra fenalaştı. Rabia Sekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Şehidin 3 çocuğunun bu sırada komşularında olduğu belirtildi.

Şehidin Bornova ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelen polis ekipleri, psikolog ve sağlık görevlileri eşliğinde çocuklara acı haberi vererek babalarının kahramanca şehit düştüğünü söyledi.

Şehidin eşi Rabia Sekin de hastanedeki müdahalesinin ardından sağlık ekipleri eşliğinde eve getirildi.

Olayın duyulmasının ardından şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi.

Sekin Ailesi'nin oturduğu binaya ve evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.