Facebook’tan Canlı Yayına Güncelleme

Facebook için geliştirilen canlı yayın servisinin kısa süre içerisinde popüler hale gelmesi bu alana yönelik çalışmaların da hızlandırılmasını sağladı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 21:13

Facebook ile ilgili paylaşılan son bilgilerde Facebook canlı yayında masaüstü üzerinden de canlı yayın yapılmasına imkan sağlanacağı belirtildi. Kullanıcıların masaüstünden yapacağı canlı yayınlar için gerekli altyapının hazırladığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde duyurulacak bu yenilik sayesinde canlı yayınlar için yeni bir özellik daha kullanıcılara sunulacak.

Facebook Sayfalarından Canlı Yayın Yapılabilecek

Daha önce Facebook canlı yayın servis üzerinden böyle bir değişikliği yapan Facebook yönetimi, Facebook sayfaları için geliştirdiği diğer yeni özellik sayesinde özellikle haber ya da benzeri içerikler üzerine kurulan sayfalara büyük bir kolaylık sağlamış olacak. Yeni sistem sayesinde canlı yayın servislerine dahil olunması için gerekli kriterlerde iyileştirmeler yapıldı. Artık yeni özellik sayesinde kullanıcıların sadece bilgisayar kamerasını kullanarak canlı yayın yapabileceği belirtildi.

Canlı yayın alanında YouTube ile ciddi bir rekabet içerisinde geren Facebook’un bu konuda kullanıcılar için durumu iyileştirilmesi ve canlı yayın yapmayı daha da basit hale getirmesi kuşkusuz Facebook canlı yayınına olan ilgiyi artıracak. Normal canlı yayın servisi bölümünün dışında sayfalara yönelik geliştirilen Facebook sayfa canlı yayınları da milyonlarca kişinin bu alanda hizmet almasını ve kullanıcıları canlı yayın sunmasını sağlayacak.

Yapılan açıklamalar kısa süre içerisinde ilgi çekerken konu ile ilgili elde edilen detaylarda yayınların sayfa yöneticilerinin kontrolünde olacağı, canlı yayınlar için bazı üyelerin yetkilendirilebileceği, üyeler üzerinden yayınların gerçekleştirilebileceği belirtili. Bu bakımdan Facebook sayfaları üzerinden mikro sitelerin oluşturulması, yayın yapılması artık mümkün olacak.