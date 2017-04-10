Facebook’taki Yeni Roket Simgesi Ne İşe Yarıyor?

Facebook Instagram'da yer alan bir özelliği kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Güncellenme 10 Nisan 2017 23:32

Özellikle hikayeler özelliği ile oldukça tepki çeken ve kullanıcılar tarafından çok fazla ilgi çekmeyen Facebook yeni uygulama ve özellikleri ile sistemi güncellemeye devam ediyor. Yapılan yeni açıklamalarda sosyal medya platforma yeni bir özelliğini daha ekleneceği belirtildi. Yapılan ilk paylaşımlarda Instagram'da bulunan keşfet özelliğine benzer bir yenilik Facebook'a entegre edilecek.

Roket Simgesi Geliyor

Özellikle beğenilen, takip edilen grup ve sayfalara yönelik benzer önerilerinin alınabileceği ve kişilerin yeni içerikler keşfedebileceği yeni bölüm, böylece Facebook'un daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Pek çok farklı sayfaya ve içeriğe daha kolay bir şekilde erişebilmesi adına Facebook için yapılacak bu hamle kullanıcılar tarafından daha olumlu karşılanabilir. Bu açıdan Facebook için geliştirilecek yeni sistem, diğer özelliklere nazaran daha olumlu karşılanabilir durumda. Facebook mobil versiyon için geliştirilecek olan bu yeni özellik, kullanıcıların özellikle Facebook kullanma süresini de uzatacak. Öyle ki keşfet bölümünü kullanacak kişiler özellikle hiç görmediği ve okumadığı içerikleri okuma imkânı elde edecek. Böylece kullanıcıların kolay bir şekilde ihtiyacını karşılaması ve herhangi bir sorun yaşamadan Facebook üzerinden keşfet özelliğini denemesi mümkün olacak.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında yeni güncellemenin ne zaman geleceği ve nasıl bir kullanım sunacağı merak edilirken yapılan ilk değerlendirmelerde kullanıcı deneyiminin arttırılması adına bu yeni sistemin oldukça etkin bir sonuç yaratabileceği belirtildi.