Facebook’ta Yeni Proje Başlıyor

Yalan haber konusunda oldukça sorunlu bir dönem yaşayan Facebook, bu konuda iyileştirme yapmak adına geliştirmelerini sürdürüyor.

Güncellenme 12 Ocak 2017 22:52

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler sonrasında piyasada yer alan yalan haberler ve spekülasyonlar nedeniyle hedef haline gelen Facebook, bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması adına yalan ve spam haberlere karşı yoğun bir mücadele başlatıyor.

Yapılacak yeni çalışmalar ile birlikte Facebook üzerinden yalan haberlerin paylaşılmasının önlenmesi amaçlanırken, Gazetecilik Projesi adı altında yeni bir projeye başlandığı belirtildi.

Gazetecilik Projesi Başladı

Facebook tarafından yapılacak çalışmalar ile birlikte ülkelerde çalışma yürüten medya kuruluşları ile işbirliğine gidilecek ve yeni habercilik ürünleri geliştirilerek sadece bu kuruluşlara haber yayınlama hakkı sağlanacak. Yapılan çalışmalarda Facebook'un etkin bir şekilde kullanılması, Facebook üzerinden yapılacak paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken detaylar gibi çok farklı önemli konularda medya temsilcileri ile görüşülecek ve ortak bir planlama yapılacak.

Gazetecilik Projesi olarak adlandırılan yeni proje anlık makaleler gibi pek çok farklı habercilik uygulamasının da geliştirilmesini sağlayacak. Bu bakımdan hem mobil hem de mevcut masaüstü versiyonu için çok farklı bir kullanım sağlayacak yeni proje ile Facebook'un yalan haberlerle mücadele etmek konusunda büyük bir yol kat etmesi bekleniyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda şu anda projenin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken proje kapsamında pek çok farklı iş modelinin oluşturulacağı ve medya alanında hizmet veren firmalar ile birlikte bu iş modelleri üzerinde çalışma başlatılacağı duyuruldu.