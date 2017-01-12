Facebook’ta Yeni Akım Başladı!

Facebook’ta başlayan yeni bir akım kullanıcıların geçici profil resimlerini değiştirmesi ile oldukça dikkat çekiyor.

Güncellenme 12 Ocak 2017 23:11

Facebook'ta son günlerde herkesin profilinde görülmeye başlayan yeni bir soru, kullanıcıların ister istemez oyuna dahil olmasına neden oldu. Peki hikaye nasıl başladı?

Sabah 7. Yatağında uyuyorsun ve zilin çaldığını duyuyorsun. Annen ve baban sana kahvaltıya geldi. Evde ekmek, süt, reçel ve meyve suyu var. İlk açacağın şey ne olur?

Bir kullanıcının profilinde paylaştığı bu yazının ardından sosyal medyada oyun başlamış oldu. Soruyu soran kişi özel mesaj yoluyla sorunun cevaplanmasını isterken cevabı doğru olarak bilen kişilerin isimleri yorum bölümünde yayınlanıyor. Yanlış cevap verilmesi halinde ise kullanıcıya mesaj yoluyla yine farklı bir kişinin ismi verilerek bu kişinin resminin profil fotosu olarak koyulması isteniyor.

Virüs Değil!

Kullanıcılar bu oyuna dahil olduktan sonra özellikle yanlış cevap vermesi halinde profili fotoğraflarında istemediği kişilerin fotoğrafına yer vermek durumunda kalıyor. Bu tip içeriklerin Facebook'ta yayınlanmaya başlaması pek çok kişiyi tedirgin ederek virüs sorularını akıllara getirirken sadece basit bir oyundan ibaret olan bu durum kişilerin sosyal medya üzerinden birbiriyle eğlenceli şekilde etkileşime geçmesini sağlıyor.

Sosyal medya hesabınızda arkadaşlarından gelecek bu tip sorulara cevap verme noktasında herhangi bir tereddüt etmenize gerek yok. Oyuna dahil olmak ve profil resminizi bir günlüğüne de olsa değiştirme konusunda tereddütünüz yoksa siz de bu farklı sosyal medya eğlencesine katılabilirsiniz.