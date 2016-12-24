Facebook’ta Sesli Yayın Dönemi Başlıyor!

Facebook için bugüne kadar pek çok farklı özellik geliştirilirken yeni bir özelliğin daha kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Güncellenme 24 Aralık 2016 21:10

Sosyal medya konusunda en popüler uygulamalardan bir tanesi olan Facebook, bu konuda gelişimlerini sürdürüyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda sesli yayın özelliği konusunda uzun zamandan beri test sürecinin yapıldığı ve bu özelliğin kullanılması için gerekli olan düzenlemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sesli Yayınlar Yapılacak

Sesli yayın özelliği sayesinde artık Facebook üzerinden görüntülü yayın yapmak istemeyen kişiler daha kolay ve kullanışlı bir özellikten yararlanabilecek. Özellikle yayın yapmak isteyen fakat güçlü ağ bağlantısına sahip olmayan kişiler için de sesli yayın özelliği çoğu zaman can kurtarıcı olacak. Ülkelerde yaşanan çeşitli toplumsal olaylarda zor durumda kalan ya da mevcut olayı aktarmak isteyen haber muhabirlerinin de bu sesli yayın özelliğini kullanabilmesi pek çok açıdan ihtiyaçları karşılayabilecek.

Düşük bağlantı hızlarında dahi kesintisiz bir şekilde hizmet verebilecek şekilde hazırlanan yeni özellik bu açıdan herhangi bir dezavantaja sahip olmadığı gibi kişilerin internet sorunu yaşadığı sürede dahi yayın yapabilmesini sağlayacak. iOS platformlarında ve Android platformlarında indirilebilecek durumda olan bu yeni özellik kullanıcıların kısa süre içerisinde en sevdiği özelliklerden birisi haline gelebilecek.Yapılan açıklamalarda iOS ve Android arasında küçük bir farkın olacağı belirtilirken özellikle canlı yayınlarını dinlenmesi sırasında kişilerin uygulamayı kapatması halinde iOS canlı yayını kesilecek.