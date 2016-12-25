Facebook’ta Etkileşimler Artacak

Facebook, kullanıcıların etkileşimlerini artırarak sosyal medya kullanımını daha da yükseltmek isterken yeni bir özellik daha kullanıcılara sunulacak.

Güncellenme 25 Aralık 2016 17:10

Facebook kullanıcılarının birbiriyle olan etkileşimini artırabilmek adına bugüne kadar pek çok farklı özellik sunulurken önümüzdeki dönemlerde getirilecek yeni özellik sayesinde kullanıcıların bu konuda daha etkileşim halinde olması sağlanacak.

Özel Günler Hatırlanacak

Özellikle kullanıcıların özel günlerinin sosyal medyada ön plana çıkarılması, kişilerin birbirlerini kutlaması ve bu özel günlerindeki sevinçlerini paylaşmasını sağlayacak. Türkçe'ye anlar olarak çevrilebilecek moment özelliğinin Facebook sistemine eklenmesiyle birlikte artık kişilerin özel anları paylaşması, duygularını birbirine aktarması sağlanacak. Üstelik bayram ya da tatil gibi farklı ve ortak özel günler için de Facebook farklı görsel ve içerikler hazırlayarak kullanıcıların bu hazır içerikleri paylaşmasını sağlayacak.

Bu açıdan özel günler için hazırlanan mesajlar hem paylaşımı arttıracak hem de kullanıcıların birbiriyle etkileşimini arttırarak bağlantı kurmasını sağlayacak. Önümüzdeki günlerde Facebook üzerinden sunulacak bu özelliğin kullanım oranlarını arttırmasının yanı sıra kişilerin istemese de Facebook'ta paylaşım yapmasını sağlayacak. Bu açıdan Facebook'un önümüzdeki günlerde kullanıcıların daha etkin bir şekilde sosyal medya kullanımı sağlaması mümkün görünüyor. Güncelleme ile ilgili elde edilen bilgilerde güncellemenin ne zaman piyasaya sunulacağı tam olarak belirtilmemiş olsa da 2017’nin ilk ayları itibariyle bu yeni özelliğin sisteme eklenmesi bekleniyor.