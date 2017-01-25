Facebook'a Snapchat'ın Öyküler Özelliği Geliyor

Facebook Snapchat'ı kopyalamaya devam ediyor. İşte yeni gelişme daha.

Güncellenme 25 Ocak 2017 21:33

Şirket başlangıçta Snapchat'ın popüler Öyküler özelliğini Instagram'a geçtiğimiz Ağustos ayında kopyaladı. Son birkaç ay içinde, Facebook, Instagram Öyküleri için bir çok gelişme kaydederken benzer özellik için yeni bir gelişme daha yaşandı.

Instagram Hikayelerinin zaten Snapchat'ın istatistiklerine çok yakın olan 150 milyon aktif kullanıcısı var. Instagram'a ek olarak, Facebook da Messenger için Snapchat Hikayeleri benzeri bir özellik test ediyor. Tüm bu aşamalar Snapchat’in bu özelliğinin cazibesini yitirmesine yol açarken, şimdi Facebook mobil cihazlarda sosyal ağa yeni Hikayeler özelliği getireceğini duyurdu. Şirket, bugün yeni Facebook Stories özelliğini bir grup kullanıcıyla test ettiğini açıkladı. Tüm kullanıcılar için ise önümüzdeki aylarda özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

Hikayeler Ön Plana Çıkacak

Kendi hikayenizi başlatmak veya hikayenize daha fazla video / resim eklemek için yeni açılan ekranı kullanabilirsiniz. Uygulamada kamerayı açmak, çıkartmalar eklemek, çizmek, emoji, metin eklemek ve daha pek çok şey yapmak için de yine destek elde edilebiliyor. Snapchat veya Instagram Öyküleri'ni kullandıysanız eğer Facebook Öyküleri'nde de zorlanmadan işlemlerini yapabilirsiniz.

Kuşkusuz Facebook Öyküleri şirketi için büyük bir başarı olacak. Şirketin zaten 1.8 milyar aylık aktif kullanıcısı var ve dünya çapında daha fazla insan internete girdikçe sistem hızla büyüyor. Snap, henüz Facebook'a karşı herhangi bir yasal işlem yapmıyor ve iki firma karşı karşıya gelmedi. Yapılan değerlendirmelerde de böyle bir olayın yaşanması beklenmiyor.