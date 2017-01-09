Facebook Video Ortası Reklam Yayınlanacak

Facebook, YouTube’da oldukça sıkıntı yaratan video ortası reklam modeline geçeceği duyurdu.

Güncellenme 09 Ocak 2017 22:14

Facebook için paylaşılan yeni bir raporda, Facebook'un kısa sürede, News Feed videolarına orta gelirli reklamlar koyacağı ve geliri içerik yaratıcılarıyla bölüştüreceği iddia edildi. Bu, Facebook'un içerik yayıncılarını YouTube'dan çekme konusunda büyük bir adım olarak görülüyor.

Youtube Kullanıcıları Facebook’a Çekilebilir Mi?

Facebook’un yeni stratejisi içerik oluşturanlar için yeni bir medya yaratacak ve gelir imkanı sağlayacak. Üstelik kişilerin iki platformu kullanarak gelirlerini daha da arttırabilmesi mümkün olabilir.

Kriterler Olacak!

Facebook videolarında reklam yayınlanmasında bazı kriterlerin de getirilmesi bekleniyor. Raporda yer alna bilgilere göre 20 saniyeden kısa videolarda reklamlar yayınlanmayacak. Ayrıca video üzerinden para kazanmaya hak kazanabilmek için videonuzun en az 90 saniye uzunluğa sahip olması gerekiyor. Bu kriterlere göre de Facebook'un kısa videolardan ziyade daha uzun içerikleri yüklemek gerekiyor.

Recode üzerinde yayınlanan bilgilere göre, Facebook reklam gelirinin % 55'ini video sahiplerine verecek. Bu oran Youtube ile aynı. Fakat özellikle Youtube’a karşı daha cazip bir platform yaratılması adına bu oranın daha da yüksek tutulması bekleniyordu.

Telif Durumu Ne Olacak?

Facebook için video seçeneğinde en çok merak edilen detay telif hakları. Şu ana kadar telif hakları konusunda Facebook’ta çok fazla sorun yaşanmasa da bundan sonraki süreçte içerikler üzerinden kazanç sağlanacak olması telif konusunda da ciddi bir iyileştirmenin yapılmasını zorunlu kılacak.